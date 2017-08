Inzaghi,Champions? Ci spero ma difficile

ROMA, 19 AGO - "In cuor mio spero nella Champions", anche se "inizialmente ci sono le milanesi che hanno speso tantissimo e ci sono le prime 3 dell'anno scorso, che hanno chiuso 20 punti avanti. Non sono d'accordo che la Lazio sia da decimo posto come ho letto, ma non si può dire che siamo da primi 4". Lo dice il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia dell'esordio in campionato di domani contro la Spal allo stadio Olimpico. "L'anno scorso ci siamo meritati tutto sul campo, è ancora presto dire che siamo da terzo o quarto posto. Il mio desiderio è comunque quello di stare nei piani alti della classifica, per rendere contenti i nostri tifosi", ha aggiunto Inzaghi, sottolineando che "io ero fiducioso anche prima della Supercoppa, so che squadra alleno. Nei primi 7-8 posti nessuno ci metteva, io leggo e mi informo di tutto. Penso che la Lazio meriti una considerazione maggiore".