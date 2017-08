Pioli, Kalinic?Bisognava risolvere prima

FIRENZE, 19 AGO - ''Kalinic? Da tempo dico che certe situazioni andavano risolte prima, fermo restando che alcuni comportamenti avrebbero dovuto essere più professionali. Evidentemente qualcuno non è andato come doveva''. Così Stefano Pioli commentando il caso dell'attaccante croato che ha scelto di non allenarsi più con i viola, mandando pure un certificato medico per 'stress da mercato', nonostante il suo trasferimento al Milan non sia ancora stato ufficializzato. L'accordo fra i due club è stato alla fine trovato sulla base di 25 milioni (5 per il prestito oneroso con obbligo di riscatto a 20) ma ancora non è stato messo nero su bianco per il nodo delle modalità di pagamento. In ogni caso sono tutti convinti che alla fine il tormentone si chiuderà. Intanto Pioli, per la trasferta con l'Inter, ovviamente non ha convocato il giocatore cui è stato assegnato il 99 dopo che il 9 è stato dato al neo acquisto Simeone.