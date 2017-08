Inter: Spalletti "mercato? Normale"

APPIANO GENTILE (COMO), 19 AGO - "Abbiamo fatto un mercato normale al quale sono abituato. Così diventerà più bello creare un percorso importante. Promesse mantenute? Sono abbastanza contento perché ho conosciuto in maniera più profonda la squadra a disposizione. Forse vi siete lasciati trascinare troppo nel fare discorsi e certi nomi...". Luciano Spalletti alla vigilia della sfida contro la Fiorentina risponde così ad una domanda sul mercato dell'Inter. L'allenatore rifiuta poi di definirsi l'acquisto più importante della società e vuole che i fari siano "puntati su questi giocatori perché scriveranno la nostra storia e il mio obiettivo è vincerle tutte''. Spalletti ammette che l'Inter acquisterà in difesa e toglie dal mercato Candreva: "Vogliamo tenerlo". Poi dà una stoccata ai giornalisti: ''Quando parlavate di Vidal, Sanchez, sono salito sul cancello per aspettarli. Mi ero anche improfumato...''.