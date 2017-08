Lazio:Inzaghi,Keita non è indispensabile

ROMA, 19 AGO - "Su Keita avrei puntato anche per questa partita ma, nell'ultima settimana, non ho visto gli atteggiamenti giusti, non lo potevo anteporre agli altri ragazzi. Non mi piacevano i suoi atteggiamenti nell'ultima settimana, ho deciso di escluderlo. Per me sono tutti importanti ma nessuno è indispensabile". Lo dice l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, commentando il caso-Keita alla vigilia dell'esordio di domani sera in campionato contro la Spal. Un caso che si è riacceso dopo la mancata convocazione del senegalese per la sfida di Supercoppa e il conseguente muro contro muro fra giocatore e società: "Se n'è parlato tanto, è un giocatore su cui ho sempre puntato a occhi chiusi, è un giocatore che nessun allenatore prima di me aveva fatto giocare così tanto. L'ho sempre coccolato", ha aggiunto il tecnico biancoceleste, specificando che, "se dovesse andare via, dovrebbe essere sostituito immediatamente".