Di Francesco, voglio partire forte

ROMA, 19 AGO - "L'obiettivo è partire forte, cercando di fare un'ottima prestazione a Bergamo dopo la tournee in Spagna dove i risultati sono venuti meno. Sono convinto che entreremo in campo con grande determinazione e voglia di fare bene". Così il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, in vista della prima di campionato che i giallorossi giocheranno domani in trasferta con l'Atalanta. "Le favorite per il titolo? Griglie di partenza non ne faccio, non è il mio lavoro, ma tante squadre si sono rinforzate e sarà un campionato più competitivo rispetto al passato, con distacchi ridotti", assicura l'allenatore giallorosso.