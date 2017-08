Gasperini Spinazzola ora non è con noi

ZINGONIA 8BERGAMO), 19 AGO - "Spinazzola in questo momento non gioca con la squadra: fosse per me sarebbe sempre convocato, se poi non viene è un altro discorso". Gian Piero Gasperini dice la sua sul caso dell'esterno in prestito che spinge per rientrare anticipatamente alla Juventus, separato in casa dopo aver rifiutato di partire per il test di Valencia l'11 agosto scorso: "Il Dio denaro esiste per tutti, anche per i procuratori. I giovani crescono con i valori che vengono loro trasmessi - osserva il tecnico dell'Atalanta - I casi di Conti e Spinazzola non erano prevedibili, per il resto la squadra era praticamente fatta già in primavera, dopo la fine dello scorso campionato. Ora dobbiamo inserire altri giocatori". Per la Roma probabile utilizzo di Gosens: "Non è l'unico giocatore pronto in rosa, lo sono tutti. Magari gli altri esterni sono più abituati a giocare a quattro e dovremo rivedere qualcosa".