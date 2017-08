Zidane, ora comincia grande impegno

ROMA, 19 AGO - "Stiamo attraversando un momento molto buono e dobbiamo approfittarne ma il campionato è molto lungo e ricordo che l'anno scorso l'abbiamo vinto all'ultima giornata. Di sicuro, dobbiamo cominciare bene e visto che contro di noi tutti vogliono fare bella figura sarà un grande impegno". Dopo le vittoria in Supercoppa europea e Supercoppa di Spagna, Zinedine Zidane parla così alla vigilia dell'esordio in Liga, che vedrà il suo Real Madrid affrontare il Deportivo a La Coruna Domani, e per altre tre partite, Cristiano Ronaldo non sarà in campo per la squalifica di 5 giornate inflittagli per aver spintonato l'arbitro al Camp Nou dopo il doppio giallo, sanzione che il tecnico non ha ancora digerito. "Ho già detto quello che pensavo sulla questione. Non mi lamento e non lo farò, ma la sanzione è stata troppo severa". Intanto Zidane inccensa Marco Asensio a cui, rileva Marca, sarà proposto un rinnovo del contratto, a un anno dall'ultimo ritocco, portando la clausola rescissoria a 500 milioni di euro.