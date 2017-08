Via a Liga ricordando fatti Barcellona

ROMA, 18 AGO - #ContigoBarcelona #StopTerrorismo. E' lo striscione con il quale i giocatori di Alaves e Leganes sono scesi in campo nella prima partita della Liga 2017/18, per commemorare le vittime dell'attacco terroristico di Barcellona. Grande atmosfera nello stadio Municipal de Butarque, dove è andato in scena il primo minuto di raccoglimento con il pubblico in rigoroso silenzio pronto successivamente a sciogliersi in un applauso assai commosso. In serata si giocherà anche nel Mestalla la sfida fra Valencia e La Palmas.