D.Sanchez al Tottenham, all'Ajax 40 mln

ROMA, 18 AGO - Davinson Sanchez, il difensore classe '96 dell'Ajax, passa al Tottenham per 40 milioni (più 2 di bonus). Lo rendono noto gli Spurs via twitter, sottolineando che l'accordo è vincolato al superamanto delle visite mediche e al permesso di soggiorno. Sanchez è uno degli ultimi prodotti del ricchissimo vivaio dei 'lancieri', su di lui si erano mossi i più grossi club europei e anche italiani (si era parlato di un interessamento di Juventus e Inter). Per il club di Londra si tratta dell'acquisto più costoso nella storia.