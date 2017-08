Liverpool dice no a 125 mln per Coutinho

ROMA, 18 AGO - Il Liverpool avrebbe risposto picche all'offerta di 125 milioni avanzata dal Barcellona per Coutinho. Lo riporta il 'Daily Mail', secondo cui la dirigenza blaugrana si sarebbe presa un paio di giorno di tempo per valutare una nuova eventuale offerta da presentare ai Reds. Il Liverpool continuerebbe a chiedere 150 milioni, forte del fatto che il Barca ha necessità di sostituire Neymar (e i tempi del calciomercato stringono) e ha in cassa un'enorme liquidità arrivatagli dal trasferimento del brasiliano a Parigi. Nel frattempo, il giocatore brasiliano continua a non giocare per un presunto infortunio che a questo punto potrebbe anche nascondere altro, visto che ha più volte chiesto di essere ceduto ed è in attesa che il suo club raggiunga l'intesa col Barca.