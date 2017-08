Crotone:Nicola "Servono umiltà e lavoro"

CROTONE, 18 AGO - "Umiltà, lavoro ed entusiasmo sono le nostre parole d'ordine per affrontare questa stagione. Ad iniziare dal Milan". Esordisce così Davide Nicola nella prima conferenza stampa che precede l'avvio di campionato del Crotone chiamato ad affrontare i rossoneri in uno stadio che si annuncia tutto esaurito. "Oggi ho visto le griglie di partenza del campionato - aggiunge il tecnico - che ci danno sempre negli ultimi posti. Mi trovano d'accordo anche se quest'anno conosciamo la categoria e sappiamo chi incontreremo. Come l'anno scorso è una grande sfida: siamo come quella gazzella che ogni mattina deve correre per non essere sbranata. Noi dobbiamo metterci sotto e correre nella consapevolezza che non possiamo competere con le prime, ma con l'entusiasmo di voler vedere dove possiamo arrivare. Vorremmo stupire gli altri e noi stessi. So che allenare il Crotone è difficilissimo, ma questo mi stimola e mi entusiasma".