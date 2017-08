Fiorentina: Benassi, pronto per l'Inter

FIRENZE, 18 AGO - In attesa di definire o meno il caso Kalinic in casa Fiorentina è stato il giorno delle presentazioni di Marco Benassi e Cristiano Biraghi. "Considero la Fiorentina uno dei top club in Italia, per me è un onore essere qua. Darò tutto per raggiungere il massimo degli obiettivi possibili. Sapere che una squadra come la Fiorentina aveva pensato a me è stato un grande motivo di orgoglio. Voglio ripagare la fiducia che mi è stata concessa", ha detto Benassi. "Perché ho lasciato il Torino? Negli ultimi due mesi non sapevo più perché non giocavo. Volevo andare via. Poi dopo l'Europeo sono tornato con entusiasmo e sono andato a parlare col mister che mi ha detto che non sarei stato titolare, ma sarei partito tra le terze-quarte linee. Quando mi ha chiamato la Fiorentina non ho avuto neanche mezzo dubbio. All'Inter sarò sempre grato perché mi ha portato in Serie A. Domenica, però, farò di tutto per batterla. Sarà una partita difficile perché loro sono forti e hanno grandi ambizioni".