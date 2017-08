Fiorentina, Kalinic invia certificato

FIRENZE, 18 AGO - Tra la Fiorentina e Nikola Kalinic continua il braccio di ferro. L'attaccante croato, come confermato dalla stessa società viola, ha inviato un certificato medico della validità di 5 giorni per spiegare di essere 'emotivamente inquieto' e pertanto impossibilitato ad allenarsi. Insomma, stress da mercato. Kalinic smania di trasferirsi al Milan ma l'affare non si è ancora sbloccato per problemi economici: la Fiorentina non intende fare sconti e pretende dal club rossonero 28-30 milioni di euro con tanto di garanzie. Nell'attesa l'attaccante, ancora sotto contratto fino al 2019, ha scelto da ieri di non allenarsi più con i viola: ieri lo ha fatto senza giustificazione e per questo è stato multato dalla società, quindi l'invio del certificato mentre lui stesso si trova ancora a Firenze in attesa di notizie.