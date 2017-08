Conte, Diego Costa? E' il passato

ROMA, 18 AGO - "Tutti al Chelsea sanno quello che è successo nella scorsa stagione. Non ho voglia di parlare ancora di Costa. Per me è il passato": tronca così, sul nascere, la risposta su Diego Costa, il bomber ispano-brasiliano finito ai margini del progetto tecnico del Chelsea, l'allenatore dei Blues Antonio Conte, durante la conferenza stampa a due giorni dal big match contro il Tottenham a Wembley. "Preferisco ridere - dice il tecnico italiano rispondendo a una domanda sulla richiesta del giocatore di essere ceduto - È divertente la sua intervista e comunque non mi interessa continuare a parlare di questa situazione. Per me è il passato".