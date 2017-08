Fiorentina: Pezzella in arrivo,

FIRENZE, 17 AGO - La Fiorentina è pronta ad accogliere German Pezzella. Il centrale argentino è sbarcato a Milano e in serata raggiungerà Firenze per le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà ai viola per quattro anno. Il giocatore classe '91 arriva dal Betis Siviglia in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro. ''Mi auguro che l'operazione si concluda al più presto - ha dichiarato Pezzella a Sky - Ho già parlato ieri con Pioli e in viola c'è Simeone che è un amico''. A Milano si trova intanto il dg viola Pantaleo Corvino per trovare l'accordo di cessione di Nikola Kalinic al Milan. Accordo che per adesso slitta in quanto la società viola, che ha in mano un'offerta dell'Everton di circa 29 milioni per l'attaccante croato, non avrebbe ricevuto ad ora le necessarie garanzie economiche. Intanto il giocatore, che stamani non si è presentato all'allenamento agli ordini di Pioli, è stato sanzionato dal club viola.