Marotta, mercato va accorciato

TORINO, 17 AGO - Stop al mercato "quando inizia il primo campionato di una delle cinque leghe più importanti" d'Europa. Lo propone Beppe Marotta, direttore generale della Juventus. "Bisogna trovare un punto comune, a livello europeo, per un accordo di questo genere: il mercato è diventato logorante, va accorciato. - ha detto il manager bianconero in un'intervista a Jtv, il canale tematico della Juventus - non si può trasformare il calcio in un Barnum con spettacoli che hanno poco a fare con il valore del gioco e con giocatori che alla prima esclusione, non si allenano e disertano gli allenamenti perché vogliono cambiare casacca".