Serie A, Juve tutto facile col Cagliari

ROMA, 17 AGO - Il campionato 2017/2018 si apre nel segno della Juventus, obbligata a riscattare il ko di Supercoppa e più in generale un inizio di stagione poco entusiasmante. A farne le spese, almeno nelle quote SNAI, è il Cagliari: per la sfida in programma sabato 19 i rossoblù si presentano allo Stadium con una quota pesantissima, a 16, con pochissime possibilità di ribaltare l'1,15 dei bianconeri, o di agguantare un prezioso pareggio offerto a 8 volte la posta. Per il risultato esatto spicca il 3-0 a 6,00. E sarà proprio il Napoli a scendere in campo sabato subito dopo la Juve. Dopo la buona prova nei playoff di Champions la squadra di Sarri inizierà dalla trasferta a Verona contro l'Hellas, in un confronto che nelle ultime stagioni ha regalato parecchie soddisfazioni agli azzurri (8 vittorie nei dieci precedenti dal 2004 a oggi). Il blitz al Bentegodi è offerto a 1,40, per segno «X» e vittoria gialloblù la quota sale a 4,50 e 8,75.