Paulinho, grazie Barça ti ripagherò

ROMA, 17 AGO - "E 'un momento speciale della mia vita e ringrazio tutti lo sforzo fatto per farmi venire qui. Cercherò di ricompensarvi con grandi partite, sono fiducioso". Queste le prime parole di Paulinho Bezerra, appena acquistato dal Barcellona dal Guangzhou Evergrande per 40 milioni e che lo ha presentato oggi. "Si tratta di una richiesta dello staff tecnico e dell'allenatore", ha detto il presidente Josep Maria Bartomeu. "Dove giocherò? Io spero solo di aiutare i miei compagni - risponde il brasiliano - e giocherò dove è necessario. Se devo stare in difesa, sarò in difesa, ma dipenderà dalle circostanze delle partite. In Europa non ha avuto molta fortuna: 'E' vero, ho avuto un ottimo inizio di stagione al Tottenham, poi nella seconda parte mi è mancata la continuità. Forse il mio soggiorno in Premier non è stato quello che avrei voluto e ho dovuto aspettare e Guangzhou dove ho trovato le mie opportunità. Adesso mi sento pronto per giocare nel Barça e so che questa squadra può vincere ogni partita".