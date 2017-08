Eysseric, dura per Nizza superare Napoli

FIRENZE, 17 AGO - "Sarà molto difficile per il Nizza ribaltare il risultato contro il Napoli: la mia ex squadra per altro ha perso tanti giocatori bravi e importanti. Mi sarebbe piaciuto giocare il preliminare di Champions ieri al San Paolo, ma avevo voglia di cambiare aria e per questo ho detto sì alla Fiorentina". Così Valentin Eysseric, il nuovo numero 10 viola, arrivato dal Nizza, avversaria del Napoli nella doppia sfida che regala la qualificazione alla fase a gironi della Champions League. "Volevo mettermi in gioco in un altro calcio - ha continuato il trequartista francese che ha firmato fino al 2021 - So che qui potrò crescere e migliorare. Oltretutto tanti giocatori francesi, penso a Matuidi Dalbert, Vertout sono appena arrivati in serie A, tutti con l'obiettivo di dare il nostro contributo'. Eysseric punta in alto: "L'obiettivo è arrivare tra le top cinque, sarà difficile perché ci sono tante formazioni forti, ma anche la Fiorentina lo è".