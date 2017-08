Rosetti spiega Var a Trigoria, c'è Totti

ROMA, 17 AGO - In mattinata tutti a studiare la VAR, nel pomeriggio in campo per il test con la Primavera. La Roma prosegue a Trigoria il suo cammino verso l'esordio in campionato in casa dell'Atalanta. La squadra allenata da Di Francesco si è ritrovata oggi nel centro sportivo dove è stata raggiunta da Roberto Rosetti, responsabile del progetto italiano della "Video assistant referee" (VAR), in vigore da questa stagione in Serie A. L'ex arbitro internazionale ha illustrato principi e applicazione della novità regolamentare a tutta la rosa, e anche a staff tecnico e dirigenti, tra cui Francesco Totti, pronto nel suo nuovo ruolo a seguire la squadra nella trasferta di Bergamo. E proprio in vista dell'impegno di domenica Di Francesco ha deciso di programmare per il tardo pomeriggio un test in famiglia con la Primavera allenata da Alberto De Rossi.