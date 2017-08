Rastelli, non siamo vittime sacrificali

CAGLIARI, 17 AGO - "Partiamo dalla fine. Cioè dall'ultima giornata dello scorso campionato, dalla vittoria con il Milan: voglio vedere con la Juventus un Cagliari compatto, convinto di andare a Torino per fare risultato". Massimo Rastelli deciso in vista dell'esordio di campionato sabato con la squadra di Allegri. "Ho bisogno di 11 giocatori affamati - ha detto - non voglio andare a Torino a fare la vittima sacrificale. Vogliamo partire con il piede giusto, abbiamo due squadre forti (ndr il Milan alla seconda giornata) di fronte e dobbiamo tentare di iniziare a fare punti". Di fronte alla regina degli ultimi tornei, spiega il mister, serve la gara perfetta. "Grandissima squadra - ha avvertito il tecnico - dalle grandi potenzialità e qualità. Il questo momento non è al top, come tutte. Ma sappiamo che appena fai un errore non perdonano. Equilibrio? Sempre, ma ciò non significa esser rinunciatari, dobbiamo fare tutto alla perfezione. Mettendo in pratica quello su cui abbiamo lavorato in questo mese e mezzo".