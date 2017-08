Supercoppa di Spagna al Real Madrid

MADRID, 17 AGO - Il Real Madrid ha vinto la Supercoppa di Spagna battendo il Barcellona per 2-0 nel ritorno al Santiago Bernabeu dopo il 3-1 dell'andata. Assenti Cristiano Ronaldo per la squalifica di cinque turni, e Gareth Bale che ha visto la partita dalla panchina. Le reti, entrambe nel primo tempo, sono state segnate da Marco Asensio e Karim Benzema. I campioni d'Europa hanno anche colpito un palo con Lucas Vazquez. Per gli uomini di Zidane è il secondo trofeo in pochi giorni dopo la vittoria nella Supercoppa europea la settimana scorsa contro il Manchester United. I blaugrana hanno confermato la difficoltà ad andare in gol, riuscendo a colpire solo due legni nella ripresa con Messi e Suarez.