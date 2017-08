Ds Barcellona, Coutinho e Dembelé vicini

ROMA, 17 AGO - Il Barcellona sta trattando con Liverpool e Borussia Dortmund "le condizioni" per gli acquisti di Philippe Coutinho e Ousmane Dembelé: lo ha detto, in una intervista alla tv spagnola Esport 3 dopo il ko in Supercoppa il direttore dell'area tecnica blaugrana, Pep Seguro. Rispondendo alla domanda se Coutinho e Dembelé il prossimo anno giocheranno con il Barcellona, Seguro ha detto "speriamo" per poi aggiungere che la trattativa per i due giocatori non è ancora conclusa "ma siamo molto vicini". Dopo la partenza di Neymar il club catalano è corso ai ripari. Secondo quanto scrivono i media spagnoli, l'operazione per portare a Barcellona i due giocatori dovrebbe costare circa 250 milioni di euro che, sommati agli 82 spesi per Deulofeu, Semedo e Paulinho portano a un totale di 330 milioni, cento in più dei 222 incassati con la cessione di Neymar.