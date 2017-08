Bundesliga: arriva primo arbitro donna

Dopo essersi fatta le ossa per un decennio in seconda divisione, nella stagione ormai alle porte Bibiana Steinhaus entrerà nella storia del calcio tedesco diventando la prima donna a fischiare nella massima serie. Trentotto anni, funzionario di polizia, è tra i quattro arbitri promossi dalla Federcalcio tedesca (DFB) nell'elite dei 24 che dirigono in Bundesliga. "Per ogni arbitro, sia uomo che donna, il sogno è arrivare in Bundesliga - commentò lo scorso maggio, quando la promozione fu annunciata - Ho lavorato molto duramente per quello obiettivo. Negli ultimi anni ho avuto qualche qualche battuta d'arresto, quindi sono molto felice della fiducia ricevuta dalla commissione esaminatrice". Figlia di un arbitro, Steinhaus ha cominciato nel 1999 dirigendo partite di calcio femminile. E' diventata arbitro Fifa nel 2005 e nel 2007 si è guadagnata un posto in seconda divisione, primo arbitro professionista donna in Germania.