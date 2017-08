Toro: Cairo "Sadiq un talento emergente"

TORINO, 16 AGO - L'attaccante nigeriano Umar Sadiq, 20 anni, arriva al Torino in prestito dalla Roma. L'annuncio ufficiale è stato dato dal club granata. "Sadiq - dice il presidente del Toro Urbano Cairo - è un talento emergente del nostro calcio, un giovane centravanti che nelle ultime due stagioni ha già avuto modo di maturare una formativa esperienza in serie A e a livello internazionale. Grazie alla sua statura (è alto 1.92, ndr) e alle sue doti di elevazione può rappresentare un valore aggiunto per il nostro reparto offensivo". Sadiq sembra destinato a essere il vice di Belotti, sempre che il 'Gallo' resti al Toro: si sarebbe rifatto sotto il Chelsea, disposto, a quanto pare, a sborsare i 100 milioni di euro della clausola rescissoria messa da Cairo. "Per un giovane - le prime parole in granata dell'attaccante nigeriano - sapere di avere tanta considerazione è importante, darò tutto per sfruttare questa grande occasione".