Calcio: Behrami all'Udinese, è ufficiale

UDINE, 16 AGO - Valon Behrami, 32 anni, centrocampista della nazionale svizzera, con 463 partite in carriera, di cui 224 in Italia ed esperienze in Premier e Bundesliga, è un nuovo giocatore dell'Udinese. Lo ha ufficializzato in serata il club friulano. Dopo le visite mediche, il giocatore ha firmato un contratto che lo legherà all'Udinese per i prossimi due anni con opzione in favore della società per un altro anno. Behrami arriva a titolo definitivo dal Watford dove ha disputato le ultime due stagioni. Behrami ha raggiunto Udine nei giorni scorsi e ha assistito dalla tribuna alla gara di Tim Cup con il Frosinone. "Valon può ricoprire tutti i ruoli di centrocampo, sia a tre che a due - ha detto il ds dell'Udinese, Manuel Gerolin - mettiamo così a disposizione di Mister Delneri un giocatore duttile che potrà dare un grande contributo in mediana".