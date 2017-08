Suggestione Utd, Ibra torna da vice Mou?

ROMA, 16 AGO - Il ritorno allo United, ma nella maniera più sorprendente. Fermo da aprile per un brutto infortunio al ginocchio, Zlatan Ibrahimovic potrebbe riprendere a Manchester ma come tecnico: l'idea suggestiva arriva direttamente dall'Inghilterra dove già si ipotizzava un ritorno dello svedese ai Red Davils. Secondo la stampa di oltremanica l'attaccante 35enne starebbe trattando con il club e discutendo anche di un ruolo diverso, fuori dal campo, come aiuto di Josè Mourinho. L'allenatore portoghese vorrebbe Ibra al suo fianco, per mettere a disposizione la sua esperienza per fare da ponte ideale tra il tecnico e i giocatori.