Frattura per Dodò, giocatore operato

GENOVA, 16 AGO - Frattura scomposta del radio del braccio destro per l'esterno brasiliano della Sampdoria Dodò Pires che si è infortunato cadendo dopo un contrasto in allenamento ieri sera. A evidenziare la frattura gli accertamenti ai quali si è sottoposto il giocatore dopo essere stato ricoverato presso la clinica Villa Serena. Dodò si è infortunato nel finale dell'allenamento di Ferragosto cadendo sul braccio destro e accusando subito un forte dolore al polso. La frattura è stata prima ridotta in maniera manuale e quindi operata dal dottor Antonio Gian Maria Merello responsabile del Centro di Chirurgia della mano degli ospedali Galliera di Genova.