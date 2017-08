Burton Albion offre provino a Usain Bolt

ROMA, 16 AGO - Visto che Usain Bolt ha sempre detto di tifare per il Manchester United perché non provarci? E così il presidente del Burton Albion - la terza squadra di Manchester che milita in Championship, la Serie B inglese - Ben Robinson ha deciso di invitare il leggendario pluriolimpionico al 'Pirelli Stadium', dove i 'Brewers' giocano le partite casalinghe, per un provino per vedere se è possibile esaudire il suo sogno di diventare un calciatore professionista. Lo riporta oggi il 'Sun' che ha parlato col n.1 del club, il quale ha detto che "io e Nigel Clough saremmo molto interessati e vorremmo offrirgli questa possibilità. Ha fatto grande l'atletica e oltre tutto è molto veloce. E poi basta vedere Adam Gemili (frazionista della 4X100 inglese, oro ai recenti Mondiali, ndr), lui quando era ragazzo giocava a pallone".