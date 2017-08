Montella, con Shkendija dipende da noi

MILANO, 16 AGO - ''Lo Shkendija è una squadra molto europea, organizzata ed imprevedibile davanti. Ha più gare di noi nelle gambe ma il risultato dipende solo da noi''. Vincenzo Montella, durante la conferenza stampa di vigilia della gara di andata dei playoff di Europa League, non nasconde che il suo Milan è favorito, sottolineando come avrebbe preferito ''non essere costretti all'inversione del campo''. ''Abbiamo un ciclo di quattro partite in dieci giorni molto importante - aggiunge Montella - sebbene la stagione sia solo all'inizio. Sarà fondamentale non sbagliare atteggiamento''.