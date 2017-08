Antognoni "tanti giovani,serve pazienza"

FIRENZE, 16 AGO - "La Fiorentina è oggi la squadra più giovane d'Italia, non si può pretendere quindi che vinca lo scudetto, però può disputare una buona stagione. Sono arrivati tanti giovani, tutti bravi. Occorreranno pazienza e tempo". Così Giancarlo Antognoni durante la presentazione oggi allo stadio Franchi del centrocampista francese Jordan Veretout, maglia numero 17, prelevato dall'Aston Villa. Intanto continuano i movimenti di mercato in casa viola: Kalinic è ai saluti e svuota l'armadietto al centro sportivo per raggiungere il Milan, mentre a Firenze è in arrivo Giovanni Simeone, il centroavanti del Genoa scelto per sostituire l'attaccante croato. Argentino è anche il centrale German Pezzella, che la Fiorentina sta trattando con il Betis Siviglia.