Scuola di Var Rosetti fa tappa al Chievo

ROMA, 16 AGO - Procedure, modalità e casistica sull'uso della Var. Continua il tour-scuola di Roberto Rosetti tra i club di serie A: a pochi giorni dal via del campionato, che vedrà esordire la grande novità in materia arbitrale, l'ex direttore di gara torinese e Project leader del progetto Var ha fatto tappa al Chievo (ieri era stata la volta dell'Inter). nella sala video di Veronello la squadra veronese ha assistito alla lezione di Rosetti, che ha illustrato le procedure e le modalità di utilizzo del sistema Var per fornire dettagliatamente ogni informazione utile e necessaria sul corretto utilizzo di questa nuova tecnologia. Rosetti, come è già avvenuto negli altri appuntamenti, "ha spiegato a tutti i giocatori e allo staff tecnico le casistiche principali di intervento e le tempistiche collegate al sistema del video assistant referee", che verrà applicato dalla prima giornata del nuovo campionato (per il Chievo esordio domenica sera in casa dell'Udinese).