Montella, Kalinic giocatore a me gradito

MILANO, 16 AGO - Vincenzo Montella ammette che Kalinic è un ''giocatore gradito'', un ''calciatore funzionale'' al sistema di gioco del Milan, ''un attaccante altruista'' ma non si sbilancia sulla buona riuscita del trasferimento centravanti in rossonero, nonostante le parti siano molto vicine. ''Forse non è un grandissimo bomber - aggiunge Montella - ma ha segnato anche 20 reti in stagione''. Montella saluta Bacca che ha superato le visite mediche con il Villarreal: ''Va in prestito, magari ci rivedremo. Ha dato un grosso contribuito per la qualificazione in Europa, tutti ci aspettavamo di più, lui per primo. Magari ho delle responsabilità a non averlo fatto rendere al massimo, ma lui ha tenuto un comportamento sempre corretto''. E su André Silva Montella è certo: ''Ha doti importanti, ha solo bisogno di tempo per adattarsi al campionato italiano. Domani vorrei farlo giocare, ha bisogno di prendere confidenza con San Siro''.