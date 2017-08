Montella,Champions in 4 anni?Anche prima

MILANO, 16 AGO - ''Possiamo vincere la Champions anche prima di quattro anni. Ma solo se è bravo. Iniziamo a guadagnarci la qualificazione in Champions e poi ce la giocheremo con le altre''. Vincenzo Montella risponde a Leonardo Bonucci che nei giorni scorsi aveva parlato dell'obiettivo di ''vincere la Champions con il Milan nei prossimi quattro anni''. Montella si augura di recuperare presto Biglia e Romagnoli, out per infortunio: ''Mi spiace molto non averli ancora a disposizione. Con Romagnoli avremmo la possibilità di giocare a tre in difesa perché è il solo mancino in rosa e può aiutarci a dare una manovra limpida''.