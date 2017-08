Europa League:Snai, Milan super favorito

ROMA, 16 AGO - La sconfitta nell'amichevole contro il Betis non preoccupa affatto i quotisti. Per il Milan la strada è in discesa nei playoff di Europa League, dove affronteranno i macedoni dello Shkendija in un doppio confronto che sul tabellone Snai ha già una direzione precisa. Eloquenti le previsioni sul passaggio del turno e l'accesso alla fase a gironi, con la squadra di Montella a 1,03 (l'offerta più bassa in assoluto tra tutte le squadre in competizione) contro il 9,00 di Osmani e i suoi. Anche per la sfida a San Siro la differenza tra le due squadre è netta: il Milan vola a 1,14, per il pareggio si balza a 7,25, mentre il segno «2» sarebbe un tracollo da 20 volte la posta. Con queste premesse i quotisti danno la spinta anche all'Over: una partita da almeno tre reti complessive pagherebbe 1,50 contro il 2,40 dell'Under e con tutta probabilità sarebbero solo gol di stampo milanista, visto che per lo Shkendija a segno l'offerta è addirittura a 5,00.