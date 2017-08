Sampdoria offre 20 milioni per Vietto

GENOVA, 16 AGO - Venti milioni: ecco l'offerta della Sampdoria per l'attaccante argentino dell'Atletico Madrid Luciano Vietto. Rilancio importante da parte del club doriano dopo la prima proposta di 16 milioni che non era stata accettata dalla società spagnola. Ora la trattativa si potrebbe sbloccare positivamente e la Sampdoria in queste ore sta discutendo con l'agente dell'attaccante di 24 anni, nell'ultima stagione in prestito al Siviglia, per trovare un accordo sull'ingaggio. Vietto è la prima scelta per rinforzare la linea offensiva dopo la partenza di Luis Muriel al Siviglia e il possibile addio di Patrick Schick in direzione di Milano, sponda Inter. Intanto oggi la Sampdoria ha ufficializzato la cessione in prestito all'Empoli del difensore Lorenco Simic, acquistato lo scorso gennaio dall' Hajduk Spalato.