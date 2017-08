Zidane contro arbitri,rischia squalifica

ROMA, 16 AGO - Il comitato tecnico degli arbitri spagnoli non esclude la possibilità di prendere provvedimenti contro Zinedine Zidane dopo che il tecnico del Real Madrid ha sollevatore dubbi sulla classe arbitrale iberica per le cinque giornate di squalifica a Cristiano Ronaldo. Zidane ha sollevato dei dubbi sull'onestà degli arbitri spagnoli: "Sono molto turbato, arrabbiato, non sono solito prendermela con gli arbitri, ma se vedo quello che è successo c'è qualcosa che non va...". E secondo Mundo Deportivo, nei confronti dell'allenatore francese, finito sotto la lente della giustizia sportiva iberica, è possibile che vengano presi provvedimenti disciplinari. Zidane rischierebbe dalle 4 alle 10 giornate di squalifica.