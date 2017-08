Genoa: Simeone va alla Fiorentina

GENOVA, 16 AGO - Operazione conclusa per il passaggio di Giovanni Simeone alla Fiorentina. Il giocatore ieri si è allenato per l'ultima volta con il Genoa ma già questa mattina non è presente alla seduta in corso al centro sportivo Signorini. A confermare l'addio del Cholito anche Raffaele Palladino che lo ha salutato con un post su Instagram: "Si dice che nella vita come nel calcio non si smette mai di imparare nonostante la tua giovane età io da te ho imparato e ammirato il tuo spirito di sacrificio e la tua grande professionalità ...grandi qualità che ti porteranno a diventare un grande del calcio. In bocca al lupo amico mio". L'operazione porterà nelle casse rossoblù una cifra stimata intorno ai 18 milioni di euro che in parte saranno reinvestiti per completare la rosa a partire dalla difesa: è atteso a breve infatti l'accordo con il Torino per il passaggio di Rossettini al Grifone.