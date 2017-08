Biraghi passa alla Fiorentina

FIRENZE, 16 AGO - La Fiorentina ha acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, il calciatore Cristiano Biraghi dal Pescara. Nato a Cernusco sul Naviglio il primo settembre del 1992, Biraghi, terzino sinistro, ha indossato le maglie di Catania, Chievo, Granada e Pescara. Il calciatore vanta inoltre 22 presenze e un gol in Nazionale Under 21. Biraghi sarà domani a Firenze per effettuare le visite mediche.