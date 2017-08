Inter al lavoro,prepara sfida Fiorentina

ROMA, 15 AGO - Ferragosto di lavoro anche per l'Inter. I nerazzurri di Luciano Spalletti hanno ripreso ad allenarsi in vista della prima partita di campionato, in programma domenica sera a San Siro contro la Fiorentina. In mattinata la squadra si è dedicata ad una seduta di lavoro in palestra e di riattivazione muscolare, per poi proseguire il lavoro sul campo nel corso del pomeriggio. In mattinata tutti a lezione di Var con Roberto Rosetti. Presente ad Appiano Gentile anche Kondogbia, che però ha svolto lavoro a parte. Per il francese resta aperta la strada del Valencia: il giocatore si sarebbe confrontato con Spalletti e la dirigenza proprio per fare chiarezza sul suo futuro.