Champions: Favre, Balotelli non è pronto

NAPOLI, 15 AGO - ''Balotelli e Sneijder non sono pronti, è inutile correre rischi''. Lucien Favre, allenatore del Nizza spiega i motivi per i quali i due calciatori più importanti della rosa non saranno in campo domani sera al San Paolo. ''Si sono allenati stamattina - spiega il tecnico - con una seduta individuale. Il lavoro fisico che stanno svolgendo è finalizzato a farli essere pronti al più presto. Ma non si può avere fretta. Nel caso di Balotelli, che ha avuto un problema muscolare, si rischia una ricaduta. Sneijder non gioca da due mesi e ci vorrà tempo perché sia pronto''.