Milan festa al lavoro, c'è Europa League

ROMA, 15 AGO - Niente festa per il Milan che giovedì scende in campo per la gara di andata dei play off di Europa League. Rossoneri al lavoro per preparare la sfida a san Siro con lo Shkendija. Dopo il riscaldamento sul campo ribassato, la squadra guidata da Montella ha svolto una fase atletica: esercizi di attivazione per gli arti e a terra. Poi il lavoro con la palla, prima che la seduta si focalizzasse sulla tattica. Continua il recupero di Alessio Romagnoli che in questa seduta ha svolto l'intero allenamento insieme al gruppo. I rossoneri tornano ad allenarsi domani per la rifinitura.