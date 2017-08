Roma al lavoro, Mahrez trattativa sfuma

ROMA, 15 AGO - Il braccio di ferro per portare Ryhad Mahrez a Roma arriva alle battute finali. Nel giorno in cui i giallorossi avevano fissato l'ultimatum al Leicester per portare l'algerino nella Capitale, dal club inglese non arriva il via libera. Sembra così avviata al definitivo tramonto la trattativa che ha animato il mercato della Roma nelle ultime settimane: il club inglese avrebbe rifiutato l'offerta di 35 milioni di euro per tenersi il giocatore. Ma non avrebbe nemmeno alzato la posta, facendo capire che Mahrez non è 'prezzato'. Che sia una strategia per aprire l'asta con altri club non si può dire, fatto sta che al momento, salvo dietrofront improvvisi, l'affare non va in porto. Ferragosto di lavoro non solo per il ds Monchi però, la squadra di Di Francesco è tornata ad allenarsi dopo il brutto ko subito con il Celta Vigo in vista dell'esordio in campionato, domenica alle 18 con l'Atalanta.