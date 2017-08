Champions: Sarri, con Nizza attenzione

NAPOLI, 15 AGO - ''Ai ragazzi chiedo due cose fondamentali: attenzione e applicazione''. Maurizio Sarri spiega come dovrà giocare il Napoli domani sera al San Paolo contro il Nizza. ''Dovremo cercare di tenere il ritmo alto - spiega - perché il Nizza ha giocatori di qualità che posseggono soprattutto doti tecniche ed accelerazione. Loro puntano molto sulla velocità e poi possono contare su elementi dotati di talento''. ''Sarà una partita molto difficile - osserva l'allenatore del Napoli - che noi dovremo focalizzare soprattutto in due fasi dalla gara. Per prima la fase iniziale perché loro potrebbero essere più pronti di noi fisicamente e poi nella fase finale quando il ritmo potrebbe calare''. ''Le insidie - conclude Sarri - sono tante, per questo ribadisco che bisognerà giocare con attenzione e applicazione, soprattutto in fase difensiva, stando attenti alle loro incursioni veloci''.