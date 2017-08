Napoli: Insigne, conta esprimerci al top

NAPOLI, 15 AGO - ''L'assenza di Balotelli? Non è un vantaggio. Non importa chi gioca contro di noi ma il fatto di saper esprimere fino in fondo il nostro calcio''. E' il giudizio di Lorenzo Insigne sul mancato confronto con l'attaccante del Nizza che domani sera sarà assente per infortunio. ''È vero - osserva Insigne - il Nizza non ha grandi nomi, ma complessivamente hanno un grande talento, a prescindere da Sneijder e Balotelli''. ''Il vantaggio che noi sicuramente avremo - conclude - è quello che ci daranno i nostri tifosi. Fa piacere avere lo stadio pieno anche a metà agosto. I nostri tifosi ci sono sempre vicini''.