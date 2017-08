Buffon tra i big, finalista premio Uefa

ROMA, 15 AGO - Gianluigi Buffon in gara con Leo Messi e Cristiano Ronaldo. Il portiere della Juve e della Nazionale è infatti tra i tre finalisti per il premio 'Giocatore dell'anno Uefa', riconoscimento assegnato al migliore della stagione passata e che verrà consegnato il 24 agosto a Montecarlo in occasione del sorteggio della fase a gironi della Champions League 2017/18. I tre finalisti, fa sapere l'Uefa , sono stati decisi da una giuria composta dagli 80 allenatori dei club che hanno partecipato alla fase a gironi 2016/17 di Champions e Europa League, e da 55 giornalisti. Nella top ten anche l'altro juventino Paulo Dybala, al sesto posto. Messi e Ronaldo hanno già vinto il premio due volte.