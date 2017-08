Fiorentina: Gil Dias,felice maglia viola

ROMA, 15 AGO - Gil Dias è un giocatore della Fiorentina. Il 21enne portoghese in arrivo dal Monaco è infatti sbarcato a Firenze per svolgere le visite mediche con il club viola e poi raggiungerà i nuovi compagni per il primo allenamento agli ordini di Stefano Pioli. "Sono molto felice e orgoglioso di indossare la maglia di un club così storico" le parole postate sui social dall'esterno offensivo che nella scorsa stagione ha giocato in prestito nel Rio Ave.