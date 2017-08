Kalinic vicino al Milan, Juve su De Vrij

ROMA, 14 AGO - Sconfitta nella finale di Supercoppa, la Juventus ha capito che deve assolutamente rinforzarsi. Così entro 48 ore dovrebbe esserci un incontro con la Lazio per discutere di Keita Balde e De Vrij sulla base di una cinquantina di milioni. Ma i bianconeri hanno bisogno anche di rinforzare il centrocampo, e si stanno stringendo i tempi per arrivare a Matuidi del Psg. In casa Inter è in fase di stallo l'affare Emre Mor e si tratta ancora per la Samp per Schick. La Roma ha dato l'ultimatum al Leicester per Mahrez a attenderà una risposta solo per altre 48 ore. La prima alternativa al franco-algerino è CUADRADO, in uscita dalla Juve se prende Keita. Capitolo Milan: Kalinic è sempre più vicino ai rossoneri (a Firenze andrà Simeone jr.), visto che DIEGO COSTA ha ribadito di volere solo l'Atletico Madrid. In Spagna potrebbe finire anche Bacca, perchè la dirigenza rossonera è vicina a un accordo col Villarreal.