Bayern: sponsorship con aeroporto Qatar

ROMA, 14 AGO - Il Bayern Monaco quest'anno stenta a decollare sul campo, ma il conto economico è sempre un attivo, grazie anche al nuovo accordo di sponsorizzazione annunciato oggi in Qatar. Dalla nuova stagione, che comincia nel prossimo fine settimana, e per le successive cinque, sulle maniche della maglie di gioco dei bavaresi comparira' il logo dell'aeroporto internazionale Hamad (Hia) di Doha. Nella conferenza stampa di presentazione non sono stati resi noti i termini dell'accordo, che comunque devono aver soddisfatto le richieste del club tedesco. Lo sponsor principale resta comunque Deutsche Telekom, e lo sarà fino al 2023, e vale circa 40 milioni l'anno.