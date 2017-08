Premier: Southampton in mano ai cinesi

LONDRA, 14 AGO - La Cina si prende un altro pezzetto di calcio inglese. Il Southampton, di proprietà dal 2009 della famiglia Svizzera Liebherr, ha annunciato di aver trovato un accordo per cedere la maggioranza delle quote alla famiglia cinese Gao. Una fonte vicina al dossier ha riferito all'Ap che i fratelli Jisheng e Nelly Gao hanno acquistato l'80% delle azioni per un controvalore di circa 250 milioni di euro. Il Southampton, allenato dall'argentino Pellegrino, schiera in attacco l'azzurro Manolo Gabbiadini. Finora in Premier League solo il West Bromwich Albion era finito nelle mani di investitori cinesi, che invece in seconda divisione, la Championship, possiedono Aston Villa, Birmingham e Wolverhampton Wanderers.